"الغذاء والدواء": 6 نصائح يجب اتباعها عند تناول المضاد الحيوي

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح يجب على المريض اتباعها عند أخذ المضاد الحيوي.
وأوصت الهيئة في رسائلها التوعوية، بإكمال مدة العلاج المقررة حتى لو شعر المريض بتحسن، وأخذ الجرعات في المواعيد المقررة التي يحددها الطبيب، وكذلك ضرورة تناول الجرعة في أقرب وقت حال نسيان موعدها.
وأشارت إلى ضرورة عدم أخذ الجرعة الفائتة إذا كان وقت الجرعة التالية قريبا، وحذرت من تناول المضاد الحيوي الموصوف لشخص أو حالة أخرى كونه قد يكون غير مناسب، وعدم مضاعفة الجرعة التالية كي يتم تعويض النقص بسبب نسيان أخذ إحدى الجرعات.
وفق “أخبار 24”.