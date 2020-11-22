على رأسهم الشلهوب.. غياب 12 لاعبًا عن ديربي الرياض بين الهلال والنصر

تنتظر الجماهير السعودية والعربية، القمة المرتقبة التي ستجمع الهلال والنصر في ديربي الرياض غدًا على ملعب الملك فهد الدولي.
وستشهد المباراة غياب 12 لاعبًا من صفوف الفريقين 5 هلاليين و7 نصراويين، شاركوا في آخر مواجهة جمعت الغريمين الموسم الماضي، في الجولة الـ 23 من دوري كأس محمد بن سلمان .
وفاز الهلال بآخر ديربي جمعه مع النصر بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف للنصر.
ولن يوجد مع الهلال في ديربي الغد كل من القائد محمد الشلهوب الذي اعتزل كرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي، والبرازيلي كارلوس إدواردو الذي رحل إلى فريق شباب الأهلي الإماراتي، ونواف العابد الذي انتقل إلى نادي الشباب، وكذلك عبد الله الحافظ الذي غادر إلى الوحدة، فيما انتقل الحارس محمد الواكد إلى القادسية. وفق “أخبار 24”.
وسيغيب عن النصر 7 لاعبين هم النيجيري أحمد موسى مهاجم الفريق الذي تم إنهاء عقده بالتراضي، في آخر يوم من فترة الانتقالات الصيفية، والبرازيلي جوليانو الذي انتقل إلى نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، وعمر هوساوي الذي انتقل إلى الاتحاد، وعوض خميس وزميله عبد الفتاح آدم، حيث رحلا إلى الرائد، فيما انتقل فهد الجميعة إلى أبها، ونايف الماس إلى الباطن.