حولتها لنظام الانحدار بالجاذبية.. “المياه الوطنية” تغلق 6 محطات رفع لمياه الصرف الصحي بجدة

أغلقت شركة المياه الوطنية 6 محطات قديمة لرفع مياه الصرف الصحي بمحافظة جدة، وحولتها لنظام الانحدار الطبيعي بالجاذبية.
وأعلنت الشركة اكتمال المرحلة الأولى من مبادرة إلغاء محطات الرفع القديمة في أحياء البغدادية وغليل وبني مالك والبلد بالمحافظة، وربطها مباشرة بأنفاق الصرف الصحي الجديدة المنفذة، وذلك لرفع مستوى الخدمات البيئية بالمحافظة، والقضاء على التلوث البيئي في الشبكة.
وقال رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد الغامدي، إن إلغاء المحطات يأتي ضمن جهود الشركة وخططها الاستراتيجية لخفض الطفوحات بالأحياء المذكورة، والاستجابة لشكاوى العملاء من انبعاث الروائح بمواقع المحطات الملغاة.
وأشار إلى أن هذه المحطات القديمة أنشئت منذ أكثر من 25 عامًا في وسط تقاطعات شوارع حيوية وتجمعات سكنية، وأنها تشكل خطورة في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الشركة تمضي في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، إضافة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا التي ستسهم في تحقيق كفاءة مالية كبيرة بالعمليات التشغيلية.