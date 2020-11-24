بالفيديو.. أمير عسير يستعرض المستقبل السياحي للمنطقة مع رجال أعمال من مكة المكرمة

التقى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عددًا من رجال الأعمال والمهتمين بالمشاريع السياحية من مكة المكرمة.
واستعرض الأمير تركي بن طلال، خلال اللقاء، المستقبل السياحي للمنطقة وفرصها الاستثمارية.
وقال أمير عسير، إن أهالي المنطقة يتسمون بالمثابرة والجدية، منوهًا إلى ضرورة تضافر الجهود لخدمة المنطقة.
وأكد ضرورة كسب ثقة رجال الأعمال، وحل مشكلاتهم، وخلق آلية لمواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال.
ودعا إلى ضرورة تكاتف رجال الأعمال مع بعضهم البعض، للعمل بروح الفريق، والبعد عن التنافس البغيض الذي يعرقل التنمية.
#فيديو ||
الأمير #تركي_بن_طلال يلتقي عددًا من رجال الأعمال من مكة المكرمة، ويستعرض المستقبل السياحي لمنطقة #عسير وفرصها الاستثمارية pic.twitter.com/ARxWVcQQZl
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) November 24, 2020
وفق “أخبار 24”.