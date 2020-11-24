وظائف شاغرة بالسفارة الأمريكية في الرياض.. تعرف على التفاصيل والرواتب

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الثلاثاء، توافر عدة وظائف شاغرة لديها.
وأوضحت السفارة أن الوظيفة الأولى الشاغرة هي كاتب مراسلات، لقسم إدارة المعلومات، على أن يكون المتقدم من المقيمين أو المواطنين، شريطة وجود بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية، وأن يكون المتقدم قادرًا على العمل خلال 4 أسابيع من تسلم التفويض، وحددت لهذه الوظيفة راتبا 96 ألف ريال سعودي سنويًا.
أما الوظيفة الثانية، فهي وظيفة متخصص تجاري (أخصائي تجاري)، ويشترط أن يكون المتقدم من المواطنين أو حاملي بطاقة الإقامة السارية، وقادرًا على العمل خلال 4 أسابيع، وحددت لهذه الوظيفة راتب 302 ألف ريال سنويًا. وفق “أخبار 24”.
وشملت الوظائف الشاغرة، وظيفة سائق، وعامل كهربائي، ومساعد، وسكرتير، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على مزيد من تفاصيل الوظائف وتقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني.