تسجيل صوتي نادر للملك سعود وهو يؤم المصلين ويتلو آيات من سورة “النحل”

نشرت مؤسسة الملك سعود، اليوم (الجمعة)، تسجيلاً نادراً للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، وهو يتلو بخشوع آيات من القرآن الكريم.
وبدا في التسجيل الملك سعود وهو يؤم المصلين في إحدى الصلوات، حيث بدأ بقراءة سورة الفاتحة، ثم من بعدها قرأ آخر آيات من “سورة النحل”.
ولم يتضح تاريخ التسجيل، أو الموقع الذي أم فيه الملك الراحل المصلين في هذه الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم:(ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) سورة :[النحل:125]، بصوت #الملك_سعود رحمه الله pic.twitter.com/SP6GNwnYpt
— الملك سعود (@kingsaud) November 27, 2020
وفق “أخبار 24”.