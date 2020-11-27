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أخبار محلية > تسجيل صوتي نادر للملك سعود وهو يؤم المصلين ويتلو آيات من سورة “النحل”
27/11/2020   3:53 م

تسجيل صوتي نادر للملك سعود وهو يؤم المصلين ويتلو آيات من سورة “النحل”

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نشرت مؤسسة الملك سعود، اليوم (الجمعة)، تسجيلاً نادراً للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، وهو يتلو بخشوع آيات من القرآن الكريم.

وبدا في التسجيل الملك سعود وهو يؤم المصلين في إحدى الصلوات، حيث بدأ بقراءة سورة الفاتحة، ثم من بعدها قرأ آخر آيات من “سورة النحل”.

ولم يتضح تاريخ التسجيل، أو الموقع الذي أم فيه الملك الراحل المصلين في هذه الصلاة.

وفق “أخبار 24”.

تسجيل صوتي نادر للملك سعود وهو يؤم المصلين ويتلو آيات من سورة “النحل”

أخبار محلية
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