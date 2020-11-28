جامعة شقراء تكشف آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول.. تعرف على التفاصيل

كشفت جامعة شقراء، عن آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول، مبينةً جميع الإجراءات الخاصة بها سواءً كانت حضورية أو عن بُعد.
وقررت الجامعة، إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ عــــن بُعـد لجميع المراحل التعليمية، وذلك حرصاً من الجامعة على سلامة الجميع.
وأوضحت أن الاختبارات عن بُعد تشمل كل المراحل سواء ًالدبلوم والبكالوريوس والماجستير، ما عدا التخصصات الطبيــة والصحية والهندسية والحاسب الآلي والسنة التحضيرية لهذه التخصصات، التي تتطلب الحضور لإجراء الاختبار.
وحول الاختبارات الحضورية، نوهت إلى أنها ستكون لمدة أسبوع واحد بدءا من يوم الأحد 28 ربيع الثاني الموافق 13 ديسمبر 2020، على أن تبدأ الاختبارات لبقية المقررات بدءا من يوم الأحد الموافق 5/ 5/ 1442 هـ، وتستمر لمدة أسبوعين.
ولفتت إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات الحضورية وفق الأنظمة واللوائح مع أخذ الاحترازات والتدابير الوقائية في عملية دخول وخروج الطلبة للكليات، وأثناء وجودهم داخل قاعات الاختبار.
وأشار إلى أن مجالس الكليات لها أن تتخذ ما تراه مناسباً، سواءً في الاختبارات الحضورية أو التي تتم عن بُعد، وفق جميع الإجراءات الأكاديمية والتنظيمية. وفق “أخبار 24 “.
وشددت على أنه يجب أن تراعي مجالس الكليات عدم اختبار الطالب في أكثر من مقرر في اليوم الواحد إذا كان الاختبار حضورياً، وتوزيع فترات الاختبارات الحضورية على مدار اليوم الدراسي، وألا تزيد درجة الاختبار النهائي على 50٪ في المقررات التي تجرى اختباراتها عن بُعد.