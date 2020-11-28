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أخبار محلية > طب وتداوي > مسؤول دولي: العالم موعود بـ10 لقاحات ضد “كورونا” منتصف العام المقبل
28/11/2020   12:50 م

مسؤول دولي: العالم موعود بـ10 لقاحات ضد “كورونا” منتصف العام المقبل

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قال مدير الاتحاد الدولي لمصنعي المستحضرات الصيدلانية توماس كويني، إن العالم قد يشهد توافر 10 لقاحات ضد فيروس “كورونا” بحلول منتصف العام المقبل، إذا حصلت على موافقة الجهات التنظيمية.

وأوضح “توماس كويني” في تصريحات بجنيف، أن لقاحات فايزر وبيونتيك، وكذلك موديرنا إضافة للقاح استرازينيكا، أظهرت نتائج واعدة في التجارب السريرية الكبيرة، لافتاً إلى أنها لا تزال بحاجة للحصول على موفقات حكومية لبدء التوزيع، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأشار إلى أنه يوجد حتى الآن 3 لقاحات، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة تطورات مماثلة من شركات مثل “جونسون آند جونسون” و”سانوفي”، و”ميرك” و”نوفافاكس” وغيرها.

وأبان أن شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية استثمرت بكثافة في البحث والتطوير وفي تعزيز التصنيع خلال الوباء لتكون قادرة على طرح جرعات اللقاح.

مسؤول دولي: العالم موعود بـ10 لقاحات ضد “كورونا” منتصف العام المقبل

أخبار محلية, طب وتداوي
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