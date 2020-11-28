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اخبار رياضية > قبل التنافس.. ابن يستقبل والده في دوري المحترفين بتقبيل يديه
28/11/2020   12:54 م

قبل التنافس.. ابن يستقبل والده في دوري المحترفين بتقبيل يديه

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تزامنت إقامة مواجهة مباراة الاتحاد والقادسية في الجولة السادسة من الدوري ، مع وجود أمير البشير أحد أفراد الجهاز الفني لفريق القادسية والده محمود البشير اخصائي العلاج الطبيعي بالاتحاد.

وقبل انطلاق المباراة، استقبل أمير والده بطريقة رائعة حيث قبل يده فور رؤيته وتحدثا سويا قبل المباراة.

وحقق فريق الاتحاد الفوز على القادسية، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدف دون رد، بالجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفق “أخبار 24”.

قبل التنافس.. ابن يستقبل والده في دوري المحترفين بتقبيل يديه

اخبار رياضية
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