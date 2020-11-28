صعود 3 أشخاص فقط للمنصة.. اتحاد الكرة يعلن بروتوكول تتويج الفائزين في نهائي كأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بروتوكولا استثنائيا لمراسم تتويج الفريقين في المقصورة الرئيسية لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر اليوم (السبت) على ملعب الملك فهد الدولي.
وأوضح أنه سيسمح فقط بصعود 3 أشخاص وهم رئيس النادي والمدرب وقائد الفريق، مع أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وتعقيم اليدين قبل الصعود وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا.
وأنهى فريقا الهلال والنصر استعداداتهما لنهائي كأس الملك الذي يجمعهما مساء اليوم، وذلك بعد أيام قليلة من اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي فاز فيه الهلال بهدفين مقابل لا شيء للنصر.
وفق “أخبار 24”.