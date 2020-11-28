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أخبار محلية > “الصحة” توضح إمكانية إصابة المتعافي من “كورونا” مجددًا بالفيروس‏
28/11/2020   5:48 م

“الصحة” توضح إمكانية إصابة المتعافي من “كورونا” مجددًا بالفيروس‏

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أكدت وزارة الصحة أن هناك معلومات محدودة حول إمكانية إصابة المتعافين من “كورونا” مرة ثانية بالفيروس، لافتة إلى أن ‏معظم الأبحاث لا تزال قيد الدراسة.‏

وأوضحت أن نتائج الفحوصات المخبرية تُظهر أن ‏الفيروس يبقى في جسم الإنسان بجرعة وتركيز قليلين جدًا لمدة ‏ثلاثة أشهر بعد الإصابة، مع عدم إمكانية العدوى.‏

وأبانت أنه لا يوجد إلى الآن أية حالات تثبت معاودة إصابة ‏الفيروس الأشخاص المتعافين خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ‏من التعافي، داعية الأشخاص مَن عاودتهم أعراض “كورونا” ‏المستجد بإجراء الفحص فورًا، خصوصًا عند مخالطتهم ‏لأشخاص مصابين.

وأشارت إلى أنه عند ظهور أعراض فيروس “كورونا” المستجد ‏لدى الأشخاص المتعافين خلال الشهور الثلاث الأولى، فإنه يجب ‏في هذه الحالة تحديد سبب ظهور الأعراض، وإجراء فحص ‏كورونا فقط عند عدم وجود أي سبب آخر للأعراض. ‏ وفق “أخبار 24”.

ونبهت إلى أنه لا ينصح بعزل الشخص المتعافي خلال الثلاثة أشهر الأولى من الإصابة؛ أو الفحص عند ‏مخالطته لشخص مصاب بالفيروس، وإنما يتم ذلك بعد مرور ‏ثلاثة أشهر من الإصابة.‏

“الصحة” توضح إمكانية إصابة المتعافي من “كورونا” مجددًا بالفيروس‏

أخبار محلية
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