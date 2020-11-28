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أخبار محلية > “هيئة الاتصالات” تلزم مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير أرقام خدمة عملاء مجانية
28/11/2020   5:49 م

“هيئة الاتصالات” تلزم مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير أرقام خدمة عملاء مجانية

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ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، مقدمي الخدمات البريدية بتوفير رقم مجاني لتلقي اتصالات خدمة العملاء، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار، مشيرة إلى أن فرقها الرقابية والتفتيشية ستقوم بالتحقق من مستوى التزام مقدمي الخدمة البريدية واللوجستية بالقرارات والتنظيمات، بالإضافة إلى العمل ببنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإلزام يأتي ضمن إطار عملها على حماية حقوق المستفيدين، مؤكدة أن وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية تنص على وجوب تأسيس قسم خاص لتلقي شكاوى المستفيد ومعالجتها. وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تلزم مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية بتوفير أرقام خدمة عملاء مجانية

أخبار محلية
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