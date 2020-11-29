مواطنات يروين قصة عملهن كمطوفات بالمسجد الحرام وطبيعة دورهن بخدمة المعتمرات

روت مطوفات سعوديات بالمسجد الحرام، بعضاً من تفاصيل عملهن وأدوارهن لخدمة المعتمرات وقاصدات المسجد، وشعورهن بعد مرور سنوات طويلة على تعيينهن.
وبيّنت المطوفات، أن عملهن يشمل مرافقة كبيرات السن من المعتمرات وإرشادهن للأماكن داخل المسجد الحرام، إلى جانب إرشادهن بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وقيادة نحو 600 عربة كهربائية و5 آلاف عربة يدوية.
وأشارت وفقاً لـ”العربية نت”، إلى أن بداية بعضهن كانت تطوعية قبل أن يُصدر قرار بتعيينهن ووضع رواتب شهرية لهن، مبينات أنهن يشعرن بسعادة كبيرة من وراء مساعدة الأخريات وخدمتهن.
ولفتت إلى أنهن يتعاملن مع المعتمرات من كبيرات السن طيلة ساعات عملهن على أنهن والدتهن.
وفق “أخبار 24”.