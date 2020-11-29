كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأحد)، مستوى أداء مقدمي خدمة الاتصالات للربع الثالث من عام 2020، وذلك تعزيزًا للتنافسية في مستوى أداء مقدمي الخدمة.
وأوضحت أن متوسط سرعة التحميل في المملكة بلغ 73.42 ميجابت في الثانية، مقارنةً بالمعدل العالمي لتحميل البيانات، 34.67 ميجابت في الثانية، وذلك بحسب نتائج تقرير “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.
وأكدت تصدر شركة “STC ” لقائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة 78.17 ميجابت في الثانية، فيما جاءت موبايلي ثانية، وزين ثالثة.
وبينت تقدم شركة “زين” في قائمة سرعة الإنترنت الثابت، بسرعة تحميل تبلغ 110.88 ميجابت في الثانية، وجاءت stc ثانية، وموبايلي ثالثة.
وأشارت إلى أن stc تصدرت قائمة الشركات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك، والباحة، وجازان، فيما تصدرت شركة موبايلي في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في مناطق: المدينة المنورة، وحائل، ونجران، وعسير.
وفق “أخبار 24”.