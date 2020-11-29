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أخبار محلية > سجلها المستشفى بعداد الموتى وهي على قيد الحياة.. شقيقها: اكتشفنا الأمر بعد انقطاع الراتب التقاعدي
30/11/2020   12:26 ص

سجلها المستشفى بعداد الموتى وهي على قيد الحياة.. شقيقها: اكتشفنا الأمر بعد انقطاع الراتب التقاعدي

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كشف المواطن حسين مناعي تفاصيل واقعة تسجيل مستشفى خاص لشقيقته بعداد الموتى وهي لا تزال على قيد الحياة.

وأوضح، خلال حديثه برفقة شقيقته لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنهم اكتشفوا الواقعة بعدما توقف راتبها التقاعدي لمدة 3 أشهر، لتبدأ رحلة تصحيح الوضع مع الشؤون الصحية في جازان والأحوال المدنية.

وأوضح أنه تم التواصل مع إدارة الشؤون الصحية في جازان وتم تصحيح الوضع، مؤكدًا أن الخطأ يرجع إلى خطاب من المستشفى بوفاة ابنتها، ليكتشف أنهما الاثنتين في سجلات الوفيات. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنها تأثرت نفسيًا وماديًا بسبب هذه الواقعة، مؤكدًا أن مؤسسة التقاعد تسلمت خطابًا بشأن تصحيح الأوضاع من إدارة الشؤون الصحية والأحوال المدنية في جازان، إلا أنها لا تزال تطلب خطابا يثبت أنها لا تزال على قيد الحياة.

سجلها المستشفى بعداد الموتى وهي على قيد الحياة.. شقيقها: اكتشفنا الأمر بعد انقطاع الراتب التقاعدي

أخبار محلية
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