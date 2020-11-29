نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المحترفين.
في الدقيقة (28) جاء الهدف الأول لصالح الأهلي عن طريق محترفه السوري عمر السومة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة دفاع الفيصلي.
ونجح محترف الأهلي ألكسندرو ميتريتا، في تسجيل الهدف الثاني في شباك الفيصلي، في الدقيقة (68) بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة (90+5) سجل جوليو تافاريس، الهدف الأول للفيصلي من ركلة جزاء، بعد لمس الكرة ليد عبدالباسط هندي داخل منطقة الجزاء . وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، في المقابل احتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 9 نقاط.
وعادل نجم الأهلي، عمر السومة، رقم نجم المنتخب الوطني السابق، ناصر الشمراني، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مسابقة دوري المحترفين، ويعادل رقم ناصر الشمراني بـ 126 هدفًا.
ويحتاج عمر السومة لتسجيل هدف واحد ليكسر رقم ناصر الشمراني ويصبح الهداف التاريخي لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ بداية عهد الاحتراف في موسم 2008/2009.
د28’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@ALAHLI_FC يفتتح التسجيل عن طريق عمر السومة .#الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/CxcxBiWMzT
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 29, 2020
د69’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@ALAHLI_FC يسجل الهدف الثاني عن طريق الكسندر ميتريتا.#الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/CNWmINqQGH
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 29, 2020
د90+5’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@AlFaisaly يسجل الهدف الأول عن طريق جوليو تفاريس .#الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/wNIxo9Qm2j
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 29, 2020