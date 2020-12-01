باب مكة.. بقي صامداً أمام الهدم مئات السنين ليكون أحد معالم جدة التاريخية

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية تقريراً وثائقياً يروي قصة باب مكة الذي يعد أحد أبرز معالم جدة التاريخية، وكيف حافظ على اسمه لمئات السنين رغم تعرضه للهدم أكثر من مرة.
ويقع باب مكة في السور الشرقي لمدينة جدة وهو الباب القبلي المؤدي لطريق مكة المكرمة، ويعد من الأبواب الرئيسية في المدينة.
وذكر الرحالة ابن المجاور المتوفى سنة 690 هـ هذا الباب عند ذكره للسور الذي بناه أهالي جدة، خلال وصفه لرحلته إلى الحجاز.
وأعيد بناء سور في عهد السلطان المملوكي قانصوه الغوري على يد القائد حسين الكردي، وأطلق على الباب الشرقي للسور “باب مكة” ليظل الباب محتفظاً باسمه. وفق “أخبار 24”.
وتعرّض سور جدة للهدم في حدود عام 1336 هـ ثم أعيد بناؤه، وهدم مرة أخرى عام 1367 هـ؛ بسبب التوسع العمراني لكن الباب لا يزال موجوداً كمَعلم تاريخي.
#فيديو الدارة |📺
أحد المعالم العمرانية المهمة في
“جدة التاريخية” .. يعود بناؤه إلى ما قبل(٦٩٠هـ) وحافظ على اسمه مئات السنين..تعرف على (باب مكة) تاريخياً من خلال هذا التوثيقي لمركز البحر الأحمر وغرب المملكة العربية السعودية التابع لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/dkDLU12GTn
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) November 30, 2020