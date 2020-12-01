نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > باب مكة.. بقي صامداً أمام الهدم مئات السنين ليكون أحد معالم جدة التاريخية
01/12/2020   7:04 ص

باب مكة.. بقي صامداً أمام الهدم مئات السنين ليكون أحد معالم جدة التاريخية

+ = -
937

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية تقريراً وثائقياً يروي قصة باب مكة الذي يعد أحد أبرز معالم جدة التاريخية، وكيف حافظ على اسمه لمئات السنين رغم تعرضه للهدم أكثر من مرة.  

ويقع باب مكة في السور الشرقي لمدينة جدة وهو الباب القبلي المؤدي لطريق مكة المكرمة، ويعد من الأبواب الرئيسية في المدينة.  

وذكر الرحالة ابن المجاور المتوفى سنة 690 هـ هذا الباب عند ذكره للسور الذي بناه أهالي جدة، خلال وصفه لرحلته إلى الحجاز.  

وأعيد بناء سور في عهد السلطان المملوكي قانصوه الغوري على يد القائد حسين الكردي، وأطلق على الباب الشرقي للسور “باب مكة” ليظل الباب محتفظاً باسمه. وفق “أخبار 24”. 

وتعرّض سور جدة للهدم في حدود عام 1336 هـ ثم أعيد بناؤه، وهدم مرة أخرى عام 1367 هـ؛ بسبب التوسع العمراني لكن الباب لا يزال موجوداً كمَعلم تاريخي. 

باب مكة.. بقي صامداً أمام الهدم مئات السنين ليكون أحد معالم جدة التاريخية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885124255.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.