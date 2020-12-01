شكاوى من ميزة جديدة يوفرها متصفح “مايكروسوفت” الجديد.. إليك طريقتان لتعطيلها

اشتكى عدد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية من ميزة جديدة أطلقها متصفح “إيدج” التابع لشركة “مايكروسوفت”، وهي ميزة النسخ الذكي التي تتيح نسخ المحتوى ولصقه بتنسيقه الأصلي.
ويقوم المتصفح من خلال تلك الميزة بلصق صفحة الويب كرابط تشعبي، بدلاً من لصق عنوان (URL) بدون تنسيق، وتسهل هذه الميزة عملية نسخ الجداول في المستندات ورسائل البريد الإلكتروني، وقد تكون مفيدة لبعض المستخدمين.
إلا أن هناك طريقتين وفقاً لـ “البوابة العربية للتقنية” يمكن من خلالهما تعطيل هذه الميزة، أولهما الضغط على (Ctrl+Shift+V).
أما الطريقة الثانية فتتم من خلال فتح المتصفح ثم الضغط على النقاط الثلاث أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، ثم اختيار الإعدادات (Sitting)، وبعدها الضغط على خيار مشاركة ونسخ ولصق (Share, copy, and paste) في الجهة اليمنى من النافذة الجديدة.
بعدها يقوم المستخدم بتحديد الخيار الافتراضي الذي يريده في الجهة اليسرى من الشاشة: رابط (link) للصق العنوان كرابط تشعبي أو نص عادي للصق العنوان كعنوان ويب.