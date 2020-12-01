يصيب أكثر من 190 ألف رجل سنوياً.. أعراض “سرطان البروستات” وطرق الوقاية والعلاج

نشرت وزارة الصحة معلومات عن مرض سرطان البروستات والذي يصيب أكثر من 190 ألفاً من الرجال سنوياً، موضحة أعراضه وطرق علاجه والوقاية منه.
وأكدت الوزارة أنه يجب زيارة الطبيب عند وجود عوامل الخطورة من المرض، وهي التقدم في العمر، أو التاريخ العائلي، أو في حالة معاناة الشخص من السمنة.
وبينت أن أعراض المرض تختلف من شخص لآخر وقد لا تظهر أي أعراض أو تتشابه مع أمراض أخرى، وتشمل صعوبة في البدء بالتبول، وضعف أو توقف تدفق البول، وكثرة التبول خاصة في الليل.
وأضافت أن من بين الأعراض أيضاً صعوبة في إفراغ المثانة، بالإضافة إلى ألم أو حرقان أثناء التبول، ووجود دَم في البول أو السائل المنوي، والشعور بألم أسفل الظهر أو الوركين أو الحوض، والقذف المؤلم.
وأشارت إلى أن العلاج من المرض يتم تحديده حسب حالة المريض، ويتم من خلال 8 طرق هي: المراقبة الدقيقة لنمو الخلايا السرطانية، والجراحة، والعلاج الإشعاعي والعلاج بالتبريد، والعلاج الكيميائي، والعلاج البيولوجي، والموجات فوق الصوتية عالية الكثافة، والعلاج بالهرمونات.
وأوضحت الوزارة أن هناك طرقاً للوقاية من المرض، منها تجنب التدخين وممارسة الرياضة والتقليل من تناول اللحوم الحمراء، وكذلك التغذية الصحية وتناول الدهون الصحية.
وفق “أخبار 24”.