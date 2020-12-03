“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية على عدد من المناطق وضباب بأخرى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الخميس)، تنبيهات بأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار وضباب في أخرى.
وأوضحت الهيئة أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان ستشهد أمطاراً رعدية، مبينة أن الحالة ستستمر حتى 8 مساء في منطقتي مكة والمدينة، أما في الباحة فتبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى 9 مساء، وفي عسير تبدأ من 11 صباحاً وتستمر حتى 7 مساء، وفي جازان من 11 صباحاً حتى 9 مساء.
وأبانت أن المنطقة الشرقية تشهد حالياً أمطاراً وضباباً سيستمر حتى 11 صباحاً، كما تشهد منطقة حائل ضباباً مع تدن في مدى الرؤية، يستمر حتى العاشرة صباحاً. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه من المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة في محافظة البرك بمنطقة عسير من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى السادسة مساء.