لا أحد أكبر من النصر.. “بن زنان” يوجه رسالة قوية إلى اللاعبين

وجه المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد الإخفاقات التي شهدها خلال الفترة الماضية، وآخرها خسارة نهائي كأس الملك.
وقال “بن زنان”: “لكل لاعب في نادي النصر: لا أحد أكبر من النصر لأن مقياس التفضيل لجماهير النصر وعشاقه هو العمل والجدية والانضباط وأداء مستوى أفضل مما يتوقع الجميع”.
وأوضح المتحدث السابق باسم النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس: “أما الاعتيادية وأداء الحد الأدنى لن ترضي أحد وستنتهي مسيرتك مع النصر!”. وفق “أخبار 24”.
وأنهى فريق النصر، أمس، تحضيراته لمواجهته أمام أبها في مباراة مؤجلة لحساب الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس.
لكل لاعب في نادي النصر :
لا أحد أكبر من النصر
لأن مقياس التفضيل لجماهير النصر وعشاقه هو العمل والجدية والانضباط وأداء مستوى أفضل مما يتوقع الجميع
أما الاعتيادية وأداء الحد الأدنى لن ترضي أحد وستنتهي مسيرتك مع النصر .. !
— عبدالله بن زنان (@bnznan) December 2, 2020