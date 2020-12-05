أمير الكويت يعرب عن سعادته للاتفاق حول حل الخلاف بين الأشقاء في الخليج

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخراً للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء.
وقال أمير الكويت في بيان إن جميع الأطراف أكدت حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي، كما عكس الاتفاق تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبهم في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه.
وأضاف: “في الوقت الذي نعرب فيه عن سعادتنا لهذا الإنجاز نستذكر بالتقدير الجهود الخيرة والبناءة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف والذي أرسى قواعد ذلك الاتفاق لتبقى جهوده في أعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا”. وفق “أخبار 24”.
وتوجه بالتهنئة للقادة الأشقاء على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا وتحقيق تطلعاتهم وإلى جميع الاصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت.
كما عبر عن الشكر والتقدير للرئيس الأميركي دونالد ترامب على جهوده الداعمة والتي تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.