دافع استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقیل، عن فكرة عودة الدراسة حضورياً بالمدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة.
وقال الحقيل خلال إحدى حلقات برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربیة”، إن أسباب رغبته في عودة الدراسة حضورياً تتضمن انخفاض نسبة تأثر صغار السن والشباب بفيروس “كورونا” المُستجد، وكذلك انخفاض مضاعفات المرض لديهم حتى الآن في جميع أنحاء العالم.
وطالب بوضع قواعد مُنظمة تسمح بعودة الدراسة حضورياً وتضمن عدم تفشي “كورونا”، في مقدمتها عمل استثناءات للطلاب الذين يعانون من ضعف بالمناعة أو لديهم أمراض مزمنة، مع الأخذ في الاعتبار بعض أسر الطلاب التي يوجد بها أفراد مصابون بأمراض مزمنة أو كبار في السن.
وفق “أخبار 24”.