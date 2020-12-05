لمستخدمي آيفون 11.. “آبل” تعرض استبدال شاشة الهاتف مجانًا في هذه الحالة

أطلقت شركة آبل الأمريكية، برنامجًا لاستبدال شاشات هواتف آيفون 11 التي تعاني من مشاكل في اللمس مجانًا.
واعترفت الشركة أن شاشات هواتف آيفون 11، والتي تم تصنيعها في الفترة من نوفمبر 2019 حتى مايو 2020، قد تصبح غير مستجيبة للتعامل المباشر بسبب مشكلة في الوحدة المسؤولة عن العرض في الشاشات.
وطلبت آبل من المستخدمين الذين تأثروا بتلك المشكلة، التحقق من الرقم التسلسلي لهاتفهم على صفحة الدعم على موقع الشركة، وذلك لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للاستبدال المجاني من عدمه. وفق “أخبار 24”.
ويشمل البرنامج هاتف آيفون 11 فقط، وليس آيفون 11 برو أو برو ماكس، كما يمنح المتأثرين بتلك المشكلة 3 خيارات، تتمثل في العثور على مقدم خدمة معتمد من آبل، أو تحديد موعد في أحد متاجر الشركة، أو الاتصال بفريق دعم الشركة وترتيب موعد معه حال إذا كان المستخدم لا يستطيع مغادرة المنزل.