أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ملتزمة بتعزيز قوة مجلس التعاون الخليجي وآلياته، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قدم مبادرة في هذا الشأن.
وكشف خلال حديثه اليوم (السبت) في منتدى حوار المنامة، عن حدوث تقدم كبير خلال الأسابيع الأخيرة، في ملف قطر، وأنهم يأملون التوصل إلى خلاصات نهائية وأن تكون مُرضية لكافة الأطراف.
وأشار إلى أنهم عملوا مع شركائهم في هذا الملف وسيواصلون ذلك، وأن أي حل يشمل جميع أصحاب النزاع، وأنه متفائل بإعلان تفاصيل ذلك قريباً. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أنهم ملتزمون بمبادرة الملك سلمان لتكامل ووحدة مجلس التعاون الخليجي؛ لأن ذلك يمنحهم مجلساً قوياً.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: تقدم مهم مع #قطر في الأسابيع القليلة الماضية.. وأي حل سيشمل جميع أطراف النزاع#العربية pic.twitter.com/rPusq3IM9h
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 5, 2020
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: تقدم مهم مع #قطر في الأسابيع القليلة الماضية.. وأي حل سيشمل جميع أطراف النزاع#العربية pic.twitter.com/rPusq3IM9h
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 5, 2020