خطف نادي ضمك فوزاً صعباً أمام نظيره الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.
وتقدم الأهلي سريعاً في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه صامويل أوسو قبل أن يُضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 18 ثم قلص إيميليو زيلايا الفارق بهدف في الدقيقة 25 لكن فيجسا عاد وسجل الثالث للأهلي في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني قلص زيلايا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 75 قبل أن يتعادل فاروق شافعي بهدف ثالث ثم خطف مازن أو شرارة هدف الفوز بالدقيقة 90+2. وفق “أخبار 24”.
ويُعد هذا هو الفوز الأول لضمك في النسخة الجارية من الدوري؛ حيث رفع رصيده إلى النقطة 4 في المركز الـ 15 بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الـ 16، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 13 في المركز الثالث.
أهداف المباراة | #ضمك 4 : 3 #الأهلي
#ضمك_الاهلي pic.twitter.com/3gysBrQhNl
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 5, 2020