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اخبار رياضية > بيان رسمي من “الاتحاد” بشأن تجديد وبيع لاعبيه
06/12/2020   12:53 م

بيان رسمي من “الاتحاد” بشأن تجديد وبيع لاعبيه

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كشف المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، أمس السبت، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن علاقة النادي التعاقدية مع لاعبيه ما بين التجديد أو بيع العقود.

وأكد النادي، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، أن كل ما تم تناوله حول ذلك لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأوضح النادي: “مع التأكيد على أن النادي يحتفظ بحق اتخاذ ما يراه مناسباً حيال إثارة مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت الذي يخوض فيه الفريق مباريات مهمة في عدد من البطولات”. وفق “أخبار 24”.

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن اللاعب البرازيلي رومارينيو، يستعد لتوديع نادي الاتحاد والرحيل عنه بالفترة المقبلة.

بيان رسمي من “الاتحاد” بشأن تجديد وبيع لاعبيه

اخبار رياضية
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