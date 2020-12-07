تعد الكلى عضواً مهماً في الجسم، وتعمل على تنقية وتنظيف الدم، والتخلص من السوائل والماء الزائد الموجود بالجسم بتحويلها إلى بول، وضبط مستوى الأملاح والمواد الكيميائية الأخرى بالجسم، فضلا عن القيام بعدة وظائف أخرى مفيدة لصحة الإنسان.
ولكي نحافظ على صحة هذا العضو يجب اتباع ما نصح به موقع”webmd، والمتمثل فيما يلي:
1- لا تفرط في تناول هذه الأدوية
يمكن للعقاقير المضادة للالتهابات، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، أن تتلف كليتيك إذا أخذت الكثير منها دفعة واحدة أو تناولتها كثيرًا، كما أن يُفضل عدم استخدام مثبطات مضخة البروتون (PPIs) لفترة طويلة لأنها تسبب القرحة أو ارتجاع المريء لفترة طويلة بجانب زيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وبصفة عامة يجب ألا تتناولها إلا إذا قال طبيبك إنك بحاجة إليها.
2- انتبه من المضادات الحيوية
يمكن لهذه العقاقير المقاومة للبكتيريا أن تتلف كليتيك إذا كنت تستخدمها كثيرًا، حتى لو كنت بصحة جيدة، ويكون الوضع أكثر خطورة إذا لم تعمل الكلى كما ينبغي، وبعض الأنواع مثل البنسلين والسلفوناميدات والسيفالوسبورينات، من المرجح أن تسبب مشاكل في الكلى.
3- لا تجرب أي مكمل عشبي دون استشارة الطبيب
يمكن أن تسبب بعض المكملات العشبية تلف الكلى، ويمكن أن يكون بعضها ضارا بشكل خاص إذا كنت تعاني أمراض الكلى، وقد تجعل حالتك الصحية أسوأ أو تؤثر على كيفية عمل بعض الأدوية، لذلك تحدث مع طبيبك قبل تجربة أي مكمل عشبي.
4- تناول طعاما صحيا
تعالج الكليتان كل ما تأكله أو تشربه، ويمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وحالات أخرى قاسية على كليتيك، لذلك تناول النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة وقليل من الأطعمة المصنعة. وفق “أخبار 24”.
5- تجنب تناول الملح بكثرة
يؤثر هذا المعدن على الناس بطرق مختلفة. وقد يؤدي تناوله بكثرة إلى الإضرار بكليتيك أو يزيد من سوء مرض الكلى إذا كنت مصابًا به بالفعل، فضلا عن زيادة فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وحصوات الكلى.
6- اشرب كمية كافية من الماء
يساعد الماء في الحصول على العناصر الغذائية المهمة لكليتيك ونقل الفضلات إلى مثانتك على شكل بول، وإذا كنت لا تشرب ما يكفي، يمكن أن تتوقف المرشحات الصغيرة داخل الكلى مما يؤدي إلى حصوات الكلى والتهابات. حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يتلف كليتيك، لذلك احرص على تناول أربعة إلى ستة أكواب يوميًا.
7-ممارسة الرياضة
تساعد ممارسة الرياضة في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الكلى، لكن يجب عدم الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية لأن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى إتلاف كليتيك إذا لم تكن مستعدًا لذلك، وينصح بممارسة الرياضة من 30 إلى 60 دقيقة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع، كما يفضل استشارة الطبيب إذا كنت تعاني مشاكل صحية.
8- لا تنسَ الفحص
إذا كنت مصابًا أو أحد أقاربك المقربين بأمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو لديك تاريخ عائلي من الفشل الكلوي، في هذه الحالات، قد يقترح طبيبك إجراء اختبارات كلى معينة كجزء من الفحص المنتظم، لذلك احرص على الفحص.
9- الإقلاع عن التدخين
يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الكلى ويضر بالأوعية الدموية، مما يؤثر على كليتيك عن طريق إبطاء تدفق الدم إليها، كما يؤثر التدخين على بعض الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم، هذا أمر خطير لأن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط هو سبب رئيسي لأمراض الكلى.
10- إدارة المشاكل الصحية
الحالتان الأكثر شيوعًا اللتان تؤثران على كليتيك هما مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام في السيطرة على كليهما، أما بالنسبة لمرض السكري فمن المهم مراقبة نسبة السكر في الدم عن كثب وتناول الأنسولين عند الحاجة إليه، وفي حال ارتفاع ضغط الدم، تحقق من أرقامك بانتظام وتناول جميع الأدوية تمامًا كما يصفها طبيبك.