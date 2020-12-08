تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة السابعة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تصدره جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة السابعة مساء الإثنين.
وأُقيمت 3 مباريات وفق “أخبار 24” الإثنين في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين، وشهدت تعادل النصر أمام الاتفاق، بهدفين لمثلهما، فيما واصل الهلال انتصاراته، وتجاوز نظيره الرائد بهدف دون رد.
وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين كالتالي:
1- الهلال: 19 نقطة
2- الشباب: 14 نقطة
3- الأهلي : 13 نقطة
4- الاتحاد: 12 نقطة
5- الفيصلي: 10 نقاط
6- التعاون: 10 نقاط
7- الفتح : 10 نقاط
8- الرائد: 10 نقاط
9- أبها: 10 نقاط
10- القادسية: 10 نقاط
11- الباطن: 8 نقاط
12- الاتفاق: 8 نقاط
13- العين: 7 نقاط
14- الوحدة: 6 نقاط
15- النصر: 4 نقاط
16- ضمك: 4 نقاط