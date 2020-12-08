“لوشيسكو” يتخذ أول قراراته بعد الفوز على الرائد في الدوري

اتخذ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، أول قراراته بعد تحقيق الفريق الفوز على نظيره الرائد، بهدف دون رد، مساء الإثنين، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن بعثة الفريق الأول وصلت إلى مدينة الرياض، بعد الانتهاء من مواجهة الاتفاق في الدوري.
وقرر الجهاز الفني لفريق الهلال، بقيادة رازفان لوشيسكو، منح فترة من الراحة للاعبين لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الخميس المقبل. وفق “أخبار 24”.
وحقق الهلال فوزاً صعباً على مضيفه الرائد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة السابعة من دوري المحترفين.