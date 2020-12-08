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اخبار رياضية > أنمار الحائلي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد.. ويطالب بهذا الأمر
09/12/2020   12:41 ص

أنمار الحائلي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد.. ويطالب بهذا الأمر

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طالب رئيس نادي الاتحاد أنمار حائلي، من الجماهير الاتحادية، بالوقوف إلى جانب اللاعبين والإدارة، خاصة في هذا الوقت، وعدم الالتفات لما من شأنه يعرقل مسيرة الفريق في الوقت الراهن.

وأبدى الحائلي وفقًا لـ”المدينة”، ترحيبه بالنقد البناء الهادف، خاصة من جانب الجمهور الاتحادي، مشيرًا إلى أنه الوسيلة التي بها تستطيع الإدارة تصحيح الأخطاء التي تحدث أثناء المشوار لإعادة الفريق إلى مكانته التي يستحقها.

وأكد الحائلي أن العمل مستمر لاستثمار روح الفوز التي دخلت في نفوس اللاعبين، والسعي إلى تعزيز هذه الروح، خاصة بعد النتائج الأخيرة للفريق، مشددًا على أن النتائج الجيدة للفريق، ستكون دافعاً لنا لمواصلة ما بدأناه من أجل إعادة الفريق لمنصات التتويج.

أنمار الحائلي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد.. ويطالب بهذا الأمر

اخبار رياضية
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