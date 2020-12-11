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اخبار رياضية > بالفيديو.. رد حاسم من “دائرة الحكام” على مجاملة الأندية الجماهيرية
11/12/2020   2:31 م

بالفيديو.. رد حاسم من “دائرة الحكام” على مجاملة الأندية الجماهيرية

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استنكر مدير دائرة الحكام، السويسري مانويل نافارو، اتهام الجماهير للجنة الحكام بمجاملة الأندية الجماهيرية في المباريات.

وقال السويسري مانويل نافارو، خلال حوار بالفيديو سينشره اتحاد الكرة لاحقاً: “هذا تفكير جنوني وليس صحيحاً، أينما تذهب حول العالم: البرازيل، الأرجنتين، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا دائماً هناك أندية كبيرة وهنا أيضاً في المملكة أندية كبيرة، لكن الحكام لا يكترثون”.

وتابع مدير دائرة الحكام، عبر المقطع الذي نشره اتحاد الكرة اليوم (الخميس): “الحكام لا يكترثون إن كانوا أندية كبيرة أم لا؛ لأنهم حماة القانون ويحترمون القانون ويعملون بجهد لتحقيق العدالة داخل أرضية الملعب”. وفق “أخبار 24”.

وأتم السويسري تصريحاته قائلًا: “احترام كل الفرق، لا يهم من أين أتت، إذا كانت فرقاً كبيرة أم لا، الحكام يحترمون الـ 22 لاعباً داخل أرضية الملعب، الأجهزة الفنية، اللاعبين البدلاء، والجميع.. لا يهم ما هو اللون، لا يهم ما هو الفريق.. المهم الاحترام والعدالة”.

بالفيديو.. رد حاسم من “دائرة الحكام” على مجاملة الأندية الجماهيرية

اخبار رياضية
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