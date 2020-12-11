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أخبار المناطق > سفير المملكة في اليمن ينشر صوراً لضباط “التحالف”.. ويعلق: من أجل نفض غبار المعارك وحقن الدماء
11/12/2020   9:40 م

سفير المملكة في اليمن ينشر صوراً لضباط “التحالف”.. ويعلق: من أجل نفض غبار المعارك وحقن الدماء

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نشر سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر صوراً لفريق التنسيق والارتباط السياسي وقيادة وضباط قوات التحالف مع القوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الميدان لتنفيذ اتفاق الرياض.

وأوضح أن هؤلاء يعملون من أجل نفض غبار المعارك وحقن الدماء وتوحيد الصفوف واستعادة السلام والأمن والاستقرار.

وأضاف: “جهود عام كامل من الصبر و العمل الدؤوب المستمر، تبذل لأجل اليمن وشعبه الشقيق، والتزام وتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض، سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد بإذن الله”.

 سفير المملكة في اليمن ينشر صوراً لضباط "التحالف".. ويعلق: من أجل نفض غبار المعارك وحقن الدماء

وفق “أخبار 24”.

سفير المملكة في اليمن ينشر صوراً لضباط “التحالف”.. ويعلق: من أجل نفض غبار المعارك وحقن الدماء

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