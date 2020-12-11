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11/12/2020   9:40 م

بالفيديو.. هل تسبب أحد لقاحات كورونا في وفاة 6 أشخاص؟ وكيل الصحة العامة يجيب

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كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، مدى صحة وفاة عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بأحد لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن حالات الوفاة لم تكن بفعل اللقاح، خاصة أن 4 منهم لم يحصلوا عليه من الأساس، ولكن حصلوا على لقاح وهمي.

وذكر أن حالتين من الست كانتا لشخصين أخذا اللقاح الفعلي، إلا أن أسباب الوفاة لم تكن بسبب اللقاح.

وقال إن أسباب الوفاة تنوعت ما بين سكتة دماغية وجلطة قلب، وهو ما يعني أن اللقاح ليس له علاقة بحالات الوفاة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل تسبب أحد لقاحات كورونا في وفاة 6 أشخاص؟ وكيل الصحة العامة يجيب

أخبار محلية, طب وتداوي
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