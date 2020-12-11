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أخبار محلية > توضيح من “التعليم” بشأن خانة “غاش” في نظام “نور”
11/12/2020   9:40 م

توضيح من “التعليم” بشأن خانة “غاش” في نظام “نور”

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نفت مصادر ما تم تداوله بشأن استحداث وزارة التعليم لخانة يُدون بها كلمة “غاش” في نظام “نور” المخصص لرصد درجات الطلاب.

وأكدت وفقًا لـ”عكاظ”، أن هذه الخانة كانت موجودة فعليًا، ويُعمل بها منذ إقرار الوزارة لهذا النظام، مشيرة إلى أن موقع النظام يمنح المعلم خيارات متعددة عند رصد درجات الطلاب، من بينها حاضر أو غائب أو غاش أو صفر.

وأوضحت أن الوزارة تحرص على اتخاذ خطوات تضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، مؤكدة أن تلك الخطوات تمثلت في تعديل نظام الدرجات الذي أقرته الوزارة مؤخرًا، بحيث يحصل الطالب على الجزء الأكبر من الدرجات خلال أعمال السنة، وذلك بهدف القضاء على الغش.

توضيح من “التعليم” بشأن خانة “غاش” في نظام “نور”

أخبار محلية
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