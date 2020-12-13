نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل يجب إجراء فحوصات معينة قبل تناول لقاح “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يُجيب
13/12/2020   6:22 م

هل يجب إجراء فحوصات معينة قبل تناول لقاح “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يُجيب

+ = -
599

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، وجود العديد من البشارات والأمور الإيجابية حول لقاحات “فيروس كورونا” المستجد.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن المملكة قامت بالفعل بالتسجيل بأحد هذه اللقاحات، التي أكدت الدراسات العلمية فعاليتها وأمانها.

وأعرب عن ثقته في الأجهزة المعنية بالمملكة المسؤولة عن اختيار اللقاحات، لافتة إلى أن هيئة الغذاء والدواء هي المعنية بذلك وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي في هذا المجال.

وشدد على أن المملكة لديها إجراءات صارمة ودقيقة للتأكد من قوة وسلامة وفعالية اللقاحات قبل تسجيلها والسماح باستخدامها. وفق “أخبار 24”.

وحول أهمية إجراء الأشخاص لفحوصات طبية قبل تناول اللقاح، أكد أنه لا يشترط إجراء أي فحوصات طبية مخصصة لذلك، ولكن على الأشخاص المصابين ببعض الأمراض عرض تاريخهم المرضي على الأطباء قبل تناوله.

هل يجب إجراء فحوصات معينة قبل تناول لقاح “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يُجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126292.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.