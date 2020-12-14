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أخبار محلية > بالفيديو.. “الغذاء والدواء” تُحدد الفئة العمرية المُستهدفة للقاح المُضاد لـ”كورونا”
14/12/2020   7:02 ص

بالفيديو.. “الغذاء والدواء” تُحدد الفئة العمرية المُستهدفة للقاح المُضاد لـ”كورونا”

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أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، الفئة العمرية المُستهدف تقديم اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المُستجد لها.    

وبّين الهرف خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة أمس (الأحد)، أن الهيئة حددت الفئة العمرية من 16 سنة فما فوق، كفئة مستهدفة في التلقيح ضد هذا المرض.  

ونوه إلى أنه تمت مراجعة ملفات لقاح “فايزر” التي قدمتها الشركة في أواخر نوفمبر الماضي، وأثبتت أن اللقاح آمن وفعال وذو جودة عالية.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه لم تكن هناك أعراض جانبية مقلقة، بل انحصرت في الأعراض الجانبية التي يمكن حدوثها مع اللقاحات الأخرى، مثل ألم في موضع الحقن أو ارتفاع درجة الحرارة أو الغثيان.  

 

بالفيديو.. “الغذاء والدواء” تُحدد الفئة العمرية المُستهدفة للقاح المُضاد لـ”كورونا”

أخبار محلية
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