بحضور محافظ بيش.. تشييع أحد منسوبي حرس الحدود بعد استشهاده بالحد الجنوبي

شیعت جموع من المصلین بمحافظ بيش أمس (الأحد)، جـثمان العريف إسماعيل بن أحمد العارضي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.
وجرت تأدية الصلاة على الشهيد العارضي وتشییع جـثمانه، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن سالم الشهري.
ونقل محافظ بيش حسن أبو شرحة، تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله في عداد الشهداء.
وأعرب والد الشهيد العارضي، عن فخره واعتزازه باستشهاده في ميدان الشرف، مؤكداً على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وفق “أخبار 24”.