نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بحضور محافظ بيش.. تشييع أحد منسوبي حرس الحدود بعد استشهاده بالحد الجنوبي
14/12/2020   7:03 ص

بحضور محافظ بيش.. تشييع أحد منسوبي حرس الحدود بعد استشهاده بالحد الجنوبي

+ = -
963

شیعت جموع من المصلین بمحافظ بيش أمس (الأحد)، جـثمان العريف إسماعيل بن أحمد العارضي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.  

وجرت تأدية الصلاة على الشهيد العارضي وتشییع جـثمانه، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن سالم الشهري.  

ونقل محافظ بيش حسن أبو شرحة، تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله في عداد الشهداء.  

وأعرب والد الشهيد العارضي، عن فخره واعتزازه باستشهاده في ميدان الشرف، مؤكداً على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.  

بحضور محافظ بيش.. تشييع أحد منسوبي حرس الحدود بعد استشهاده بالحد الجنوبي

بحضور محافظ بيش.. تشييع أحد منسوبي حرس الحدود بعد استشهاده بالحد الجنوبي

بحضور محافظ بيش.. تشييع أحد منسوبي حرس الحدود بعد استشهاده بالحد الجنوبي

بحضور محافظ بيش.. تشييع أحد منسوبي حرس الحدود بعد استشهاده بالحد الجنوبي

وفق “أخبار 24”.

بحضور محافظ بيش.. تشييع أحد منسوبي حرس الحدود بعد استشهاده بالحد الجنوبي

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885126365.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.