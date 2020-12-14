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14/12/2020   7:05 ص

استشاري: التعايش مع “كورونا” مستمر في 2021.. وهذا هدف التطعيم باللقاحات

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توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، أن يستمر التعايش مع فيروس “كورونا” المُستجد خلال عام 2021، رغم ظهور لقاحات مضادة له.    

وقال الزامل خلال إحدى حلقات برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إنه لا يمكن القضاء على هذا الفيروس في العالم كله خلال عام واحد، مشيراً إلى أن الهدف من التطعيم باللقاحات المضادة هو خلق مناعة المجتمع، والتي تحتاج إلى تطعيم نحو 60% من الأشخاص.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن أسباب ظهور لقاح مضاد لكورونا بتلك السرعة تتضمن تطور التقنيات حالياً على عكس الماضي، إلى جانب كثرة الدول والشركات التي عملت على إنتاج تلك التطعيمات.  

 

استشاري: التعايش مع “كورونا” مستمر في 2021.. وهذا هدف التطعيم باللقاحات

أخبار محلية, طب وتداوي
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