استشاري: التعايش مع “كورونا” مستمر في 2021.. وهذا هدف التطعيم باللقاحات

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، أن يستمر التعايش مع فيروس “كورونا” المُستجد خلال عام 2021، رغم ظهور لقاحات مضادة له.
وقال الزامل خلال إحدى حلقات برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إنه لا يمكن القضاء على هذا الفيروس في العالم كله خلال عام واحد، مشيراً إلى أن الهدف من التطعيم باللقاحات المضادة هو خلق مناعة المجتمع، والتي تحتاج إلى تطعيم نحو 60% من الأشخاص. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أسباب ظهور لقاح مضاد لكورونا بتلك السرعة تتضمن تطور التقنيات حالياً على عكس الماضي، إلى جانب كثرة الدول والشركات التي عملت على إنتاج تلك التطعيمات.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية: تطعيمات لقاح #كورونا لتحقيق مناعة المجتمع وسنتعايش مع الفيروس إلى عام 2021 مع استمرار لبس الكمامة والتباعد#برنامج_اليوم pic.twitter.com/95ajurIZlQ
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 13, 2020
فيديو | د فهد الزامل: القلق الشائع من لقاحات #كورونا بسبب تطور تقنية التطعيمات في العالم وسرعة إنتاجها #برنامج_اليوم pic.twitter.com/hQTwBbtNGA
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 13, 2020