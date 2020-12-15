قام وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، اليوم (الإثنين)، بزيارة تفقدية لأمانة العاصمة المقدسة، وقف خلالها على آخر المستجدات في عدد من المشروعات بمكة المكرمة.
وتضمّنت الزيارة الوقوف على مشروع حي “النكاسة” العشوائي والاطلاع على العقارات التي أزيلت منه بهدف تطويره، إلى جانب مشروع “السيدة زينب الهلالية” والذي يضم نموذجًا لـ “الحي المكي” ومسطحاتٍ مائية ومناطق مخصصة للترفيه.
كما دشّن الحقيل خلال الزيارة التفقدية أعمال حماية مخططات ولي العهد “5 و6” من أخطار السيول، كما تفقّد “مدينة السيارات” بحي العكيشية ومقر شركة “موقف” للاطلاع على عملية تنظيم مواقف السيارات وآليات سير العمل.
وفق “أخبار 24”.