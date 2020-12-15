بالفيديو.. “الصحة” تكشف سيناريوهات انتقال عدوى كورونا خلال الجلوس بمكان مغلق

استعرضت وزارة الصحة سيناريوهات توضح مدى إمكانية إصابة المخالطين لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد في مكان مغلق.
وأكدت من خلال فيديو توضيحي، أن السيناريو الأول والذي يشمل تواجد المخالطين مع مصاب في مكان مغلق بدون تهوية والتزام بلبس الكمامة، ينتج عنه إصابة الجميع بالعدوى.
وينتج عن السيناريو الثاني، والذي يشمل تواجد المخالطين مع مصاب في مكان مغلق بدون تهوية، ولكن مع التزام الجميع بلبس الكمامة، إصابة الجميع بالعدوى باستثناء الشخص الأبعد عن المصاب. وفق “أخبار 24”.
فيما نتج عن السيناريو الثالث، والذي يشمل تواجد المخالطين مع مصاب في مكان مغلق بتهوية جيدة والتزام الجميع بلبس الكمامة، إصابة الشخص الأقرب فقط بالعدوى.
قد تجلس مع آخرين في مكان مغلق، ماذا يمكن أن يحدث لو كان أحدكم مصابًا بفيروس كورونا؟
شاهد الفيديو⬇️ pic.twitter.com/mP4RBNnqqN
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 14, 2020