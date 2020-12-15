اجتماع فني في “الرائد” استعدادًا لمواجهة النصر بكأس الملك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الإثنين، استعداده لمواجهة نظيره النصر، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وافتتح المدير الفني للفريق البلجيكي بيسنيك هاسي، التدريبات باجتماع شرح خلاله خطته الفنية للمباراة التي طبقها خلال التمرين، وصحح خلالها بعض الأخطاء الفنية.
ويلعب الرائد مع النصر في الرياض، بعد أن خسر مبارياته الثلاث الماضية، على يد كل من العين، والهلال، والفيصلي على التوالي، فيما يعود آخر فوز له إلى مباراته مع أبها قبل نحو 3 أسابيع، وتحديداً في الـ23 من نوفمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.