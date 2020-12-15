“كورونا” يتفشى داخل منتخب مصر للشباب قبل ساعات من بطولة شمال إفريقيا.. والانسحاب وارد

أعلن المتحدث الرسمي للمنتخب المصري للشباب تحت 20 عاماً إصابة 13 لاعباً في المنتخب بالإضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين بفيروس كورونا، وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة شمال إفريقيا للشباب بتونس المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وقال المتحدث ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية إنه لم يتحدد إلى الآن إن كان المنتخب المصري سيخوض مباريات البطولة أم سينسحب، مبيناً أن ذلك متوقف على ظهور نتيجة المسحة الطبية لأحد اللاعبين.
وأضاف أن اللاعبين وأعضاء البعثة خضعوا لمسحة ثانية بعد ظهور إيجابية المسحة الأولى لـ 17 لاعباً، قبل أن تظهر النتائج تحول عينة 3 لاعبين إلى سلبية، مشيراً إلى أن هناك لاعباً رابعاً ستعاد مسحته وفي حال كانت سلبية فيمكن للفريق خوض مباراته الأولى أمام ليبيا اليوم (الثلاثاء). وفق “أخبار 24”.
ويتعين على المنتخبات المشاركة في البطولة أن تقدم قائمة مكونة من 15 لاعباً على الأقل للمشاركة قبل انطلاق المباراة، ويمتلك المنتخب المصري حتى الآن 14 لاعباً غير مصاب وفي انتظار نتيجة مسحة اللاعب الرابع.
يذكر أن بطولة شمال إفريقيا يشارك فيها منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا، وتقام في تونس بنظام المجموعة الواحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 للشباب تحت 20 عاماً، التي ستقام في موريتانيا.