“السويكت” ينفجر في لاعبيه: النصر لا يقف عليكم.. وكفى رمي التهم على المدرب

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، رسالة شديدة اللهجة، إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجاري.
وطالب السويكت، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، لاعبي الفريق بمسح الصورة المتواضعة التي ظهروا بها خلال المباريات الماضية، والتي خسروا فيها مجموعة كبيرة من النقاط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “السويكت”، في اجتماعه المطول مع اللاعبين في تدريبات الفريق: “كفاية أعذار، فالنصر لا يقف علي ولا عليكم، ولابد من إظهار الرغبة والحماس، ويكفي رمي التهم على المدرب، فبعض المباريات فريقنا قادر على الفوز حتى لو لم نملك مدربا”.
وتابع: “أي لاعب ليس لديه الرغبة باللعب لأمور نفسية فليخبرنا وله منا قبلة على الجبين”، واعدًا اللاعبين بتسليمهم رواتبهم المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.