الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل.. ويعلن موعد وطرفي نهائي دوري الأبطال

سم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، الجدل حول فريقي نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن تأجيل المباراة بسبب تطورات جديدة في احتجاج النصر ضد فريق برسبوليس الإيراني.
وأعلن الحساب الرسمي للبطولة الآسيوية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن نهائي دوري الأبطال سيكون بين فريقي برسبوليس الإيراني ونظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، يوم الأحد المقبل 19 ديسمبر على ملعب الجنوب في قطر.
وكان الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، كشف عبر حسابه على “تويتر”، أنه وصل للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنادي الإيراني طلب رد عاجل خلال 48 ساعة من محكمة (كاس)، بشأن تأجيل المباراة النهائية، بعد تقديم نادي النصر أدلة جديدة تثبت مخالفة النادي الإيراني وعدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة. وفق “أخبار 24”.
وبعد المباراة التي خسرها النصر في نهائي دوري الأبطال، قدم شكوى ضد برسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدداً تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار (فيفا)، بمنع النادي من التعاقدات.
ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، ليقرر مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا، لتلجأ بعدها إدارة النصر لمحكمة (كاس).
5️⃣ أيام فقط على نهائي #دوري_أبطال_آسيا 2020
❤️💙 من سيتوّج على عرش أندية آسيا؟ 👑#ACLFinal pic.twitter.com/qobpXFM5wJ
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) December 14, 2020