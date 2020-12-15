بالفيديو.. متحدث النصر السابق يعتذر لنادي الهلال على الهواء

قدم المتحدث الرسمي لنادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، اعتذارًا إلى نادي الهلال على خلفية إحدى القضايا التي رفعها النادي ضده.
وأوضح الصرامي أن الهلال تقدم برفع قضية ضده إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه تم إلزامه بتقديم اعتذار للنادي عبر القناة التي تحدث من خلالها.
وقال متحدث النصر السابق عبر برنامج الحصاد الرياضي: “بناء على القرار رقم 24 لعام 1441هـ الصادر عن اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر في الدعوى المقامة ضدي من نادي الهلال”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “إنني أعتذر لنادي الهلال عن الإساءات الصادرة عني في قناة 24”.
سعود الصرامي : أقدم اعتذاري لنادي الهلال عبر برنامج الحصاد الرياضي.
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/1DjyyJXqQQ
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 14, 2020