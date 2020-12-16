مصادر: طي قيد خطباء وأئمة لتهاونهم في التحذير من “الإخوان” وعدم تقيدهم ببيان “كبار العلماء”

قالت مصادر إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قررت طي قيد عدد من الخطباء والأئمة في 9 مناطق مختلفة؛ وذلك لتهاونهم في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين وعدم تقيدهم ببيان هيئة كبار العلماء.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن القرار شمل أئمة وخطباء في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير وحائل ونجران والشرقية وتبوك.
وأشارت إلى أن الخطباء والأئمة لم يلتزموا بتوجيهات الوزارة بالتحذير في منابرهم من خطر جماعة الإخوان وبيان مقاصدهم، وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام.
جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كان قد وجه في وقت سابق بتخصيص خطبة الجمعة للإشارة إلى بيان هيئة كبار العلماء الذي حذر فيه من جماعة الإخوان، وعقب ذلك رفعت إدارات المناطق للوزارة أسماء الخطباء المقصرين بعد حصرهم.