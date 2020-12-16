روت 3 فتيات سعوديات يعملن في مهنة الصيدلة، قصة سعيهن لتحقيق حلمهن بامتلاك مشروع تجاري وافتتاحهن مطعماً على الطراز القديم في الطائف، والصعوبات التي واجهنها لتحقيق هذا الحلم.
ورغم عدم امتلاكهن خبرة سابقة عن التجارة وأسرارها أقدمن على تنفيذ المشروع والابتكار في المشروبات والمأكولات وتسميتها بأسماء مستوحاة من أغان شهيرة، وقمن بتقسيم وقتهن بالعمل صباحاً في الصيدلية ثم التوجه مساءً إلى المطعم.
الفتيات روان سنان وأريج العتيبي وميعاد العتيبي، أوضحن أنهن كن يرغبن في عمل شيء جديد يعيدهن للزمن القديم، وقمن بصبغ الجدران بأنفسهن وتصميم الديكورات وصناعة التحف، وكذلك إحضار مقتنيات من منازلهن وإعادة تدويرها.
وأضفن في لقاء مع قناة “العربية”، أنهن كن خائفات من الفشل لكن تشابه الأفكار فيما بينهن ساعد على الخروج بفكرة جيدة، بعد تخطيط للمشروع استمر لنحو عام كامل قبل أن يبدأن تنفيذه، وقمن باختيار قائمة المشروبات والمأكولات بأنفسهن وإطلاق الأسماء عليها.
وتطرقن للحديث عن الصعوبات اللاتي واجهنها؛ حيث كن ينمن من 3 إلى 4 ساعات في اليوم فقط، وتأثر العمل بشدة خلال فترة جائحة كورونا، وكان يصيبهن الإحباط الشديد حينما يمر يوم دون أن يأتيهن زائر واحد، لكنهن استطعن التغلب على كل تلك الظروف من أجل إنجاح المشروع.
وفق “أخبار 24”.