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اخبار رياضية > تعرّف على مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
18/12/2020   12:27 ص

تعرّف على مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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اكتملت مقاعد الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للنسخة الجارية 2020-2021، وذلك بعد انتهاء مباريات ثمن النهائي، مساء اليوم الخميس.

وستكون مباريات ربع نهائي كأس الملك 2021/2020 كالتالي:

الاتحاد × الفتح

التعاون × القادسية

النصر × العين

الباطن × الفيصلي

وقال حساب اتحاد كرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه سيتم تحديد مواعيد مباريات دور ربع النهائي قريباً، وستقام المباريات على أرض الفريق الأول. وفق “أخبار 24”.

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من البطولة كالتالي:

ضمك (1 × 2) التعاون

القادسية (1 × 0) الشباب

النصر (2 × 0) الرائد

الباطن (3 × 0) أبها

الاتفاق (8 × 9) الفيصلي بركلات الترجيح

الهلال (0 × 2) الفتح

الوحدة (0 × 3) الاتحاد

الأهلي (0 × 2) العين

تعرّف على مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

اخبار رياضية
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