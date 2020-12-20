أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم (الأحد)، البدء في إصدار تراخيص ممارسة الأعمال وتقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الآخرين أمام الهيئة، وذلك في جميع المجالات.
وتهدف هذه الخدمة إلى إتاحة نشاط تقديم خدمات الملكية الفكرية للمهتمين والمختصين، وتنظيم ومتابعة تراخيص وكلائها، إضافةً إلى تطوير الكوادر الحالية وتوفير كوادر جديدة مؤهلة لممارسة أنشطتها وخدماتها.
وتسهم في تعزيز فرص الاستثمار في هذا النشاط ومتابعة الأنشطة والخدمات المقدمة من الوكلاء ومكاتب المحاماة للمستفيدين لغرض تقديم طلبات الحماية للهيئة، وذلك لرفع جودة تلك الطلبات ومساعدة الشركات ومكاتب المحاماة على تقديم خدمات نوعية وفق متطلبات السوق وموازية للممارسات العالمية في هذا المجال.
وأصدرت الهيئة قواعد ترخيص مقدمي خدمات الملكية الفكرية التي تشتمل على 25 مادة لتنظيم أعمال الوكلاء الواردة في أنظمة الملكية الفكرية في المملكة، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
ودعت المهتمين والراغبين في معرفة الشروط اللازمة للحصول على الترخيص إلى زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط هـــنا.
وفق “أخبار 24”.